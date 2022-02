Bonan: “Lautaro, definito uomo mercato: chance per rifarsi sotto. L’Inter contro i Reds…”

Il giornalista ha detto la sua sull'argentino che potrebbe partire da titolare nella gara contro la formazione di Klopp

"Più che gli errori di distrazione in difesa mi preoccupano gli errori tecnici, se si perde palla. Perché il Liverpool non è una squadra che perdona. L'Inter dovrà dimostrare grande coraggio e grande paura, non sono sentimenti in antitesi tra loro come si pensa. Perché la paura ti fa tenere alta l'attenzione e il coraggio ti permette di giocarla vis a vis, ma il Liverpool diventa penetrabile superando la prima linea, creando il presupposto per andare alla conclusione". Alessandro Bonan a Skysport ha parlato della gara di questa sera e di come la formazione di Inzaghi dovrà giocare per scardinare la difesa della squadra inglese.