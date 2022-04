Bonan: “Lautaro? L’anno scorso top grazie a Lukaku. Inzaghi ora deve fare una cosa”

Intervenuto a Sky Sport durante "23", Alessandro Bonan ha parlato così di Juventus-Inter e, in particolar modo, sull'andamento dei nerazzurri

"L'Inter ha perso brillantezza e sicurezza, deve trovare coraggio. La soluzione? Di solito la mettiamo nelle mani dell'allenatore, l'Inter ha giocatori chiave e tra questi Lautaro e Barella sono in un momento difficile. Se l'Inter li recupera, fa già un passo avanti notevole. Ma ricordiamo che la società ha chiesto a Inzaghi di entrare nelle prime 4, l'Inter giocava molto bene e ha fatto pensare che fosse una squadra in grado di dominarlo il campionato. Inzaghi deve essere bravo ad alleggerire la testa dei giocatori e trovare qualche soluzione tecnica. Dybala? Spero non segua il flusso dei soldi, fossi in lui cercherei una sontuosa soluzione di squadra che lo valorizzi in maniera definitiva, non tanto un ingaggio faraonico, tanto guadagnerà tantissimo in ogni caso. Lautaro? L'anno scorso sono convinto che abbia fatto una stagione eccezionale anche perché c'era Lukaku, devono essere fatte valutazioni su di lui in estate. L'Inter, con una coppia Lautaro-Dybala, va fuori strada, ci vuole un totem come Lukaku e come non lo è Dzeko, Dzeko è tecnico ed è regista d'attacco dell'Inter"