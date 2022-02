Bonan: “Lautaro, periodo difficile. Non c’è un motivo tecnico, deve solo sbloccarsi”

Il giornalista, intervenuto nel Pomeriggio di Sky Sport, ha parlato del momento non proprio positivo dell'attaccante dell'Inter

"Lautaro, periodo in cui non sta dando tanto. Non c'è un motivo tecnico nell'Inter, è un motivo probabilmente personale. È un giocatore che ha tutto, quando una attaccante comincia a smarrire la via del gol inizia una rincorsa personale che solo lui può far smettere quando si sbloccherà. Difficile dire da fuori cosa c'è che non va".