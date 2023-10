Bonan: “Scommesse? Faro acceso sulla ludopatia, si parlava poco di questa malattia”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan si è espresso sul tema della ludopatia nel calcio italiano

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan si è espresso sul tema della ludopatia. “Scommesse?Si è acceso un faro su un problema di cui si parlava poco: la ludopatia. La malattia del gioco. Rovina le persone e non è trattata come una malattia.