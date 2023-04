Bonanni: “L’Inter ha un’identità, non ha bisogno della scossa. Inzaghi…”

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà' per parlare dei temi del giorno e in particolare della sfida d'andata tra Benfica e Inter.

"L'Inter ha un'identità ben precisa, come squadra c'è ma gli mancano come singoli gli attaccanti. Stasera ha un'occasione troppo importante da non fallire. Ha avuto un sorteggio più abbordabile rispetto ad altri, Inzaghi si gioca il prestigio e la riconferma. Per me la stanno preparando al meglio e l'Inter è più forte del Benfica".