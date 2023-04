Bonanni: “Inter e Milan giocano a nascondino. E l’episodio finale di Dzeko…”

"La Lazio a questo punto, è vero che deve ancora affrontare Inter e Milan, ha un calendario più semplice rispetto alla Roma. La Roma si sta mettendo nelle condizioni di giocarsela con più tranquillità. Per come vanno le altre sono avvantaggiate. Inter e Milan giocano a nascondino. Non posso credere che il Milan va a Bologna con 10/11 di cambi, sapendo di poter uscire in Champions, senza portare tre punti a casa. L'Inter non ha stravolto la squadra ma quanto ha sbagliato? Dzeko nel finale neanche si è buttato per cercare il gol, invece doveva farlo".