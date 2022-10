Bonanni: “Inter forte, può fare una striscia come il Napoli e vincere tutto”

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato la giornata di campionato. Queste le sue parole: "Il Napoli è una squadra forte, non credevo a inizio anno potesse essere così. Non conoscevo a fondo i nuovi arrivati, lo devo ammettere. Solo grandi complimenti. Il Milan la segue? Credo possa fare bene fino a fine campionato, sta continuando a fare grandi cose. La Roma invece dico che non posso pensare che possa giocare così. Ha giocato comunque con una formazione forte, si difende e spera di non prendere gol. La Roma che deve provare a vincere qualcosa, ad arrivare in Champions o a creare una squadra importante deve fare di più".