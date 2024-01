Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. "Ho visto un'Inter straripante, si è difesa e in contropiede avevano un grande passo. Ha provato a fare un gioco diverso, in cui non era padrona del gioco. Frattesi mi ha impressionato, nel secondo tempo ha fatto un paio di strappi che sono sintomo di una squadra che sta bene fisicamente. Ci stava la vittorie, mentre non ci stava lo stop della Juventus".

"Se Inter-Juve è sempre valsa tanto, credo che quest'anno valga il doppio. Partita super-importante, partita in cui vedo una Juve che riparte in contropiede e un'Inter che deve avere il pallino del gioco in mano per non farsi sfuggire l'incontro".