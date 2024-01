Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Juve

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Credo fortemente che l'Inter sia la favorita numero uno. La Juventus è una squadra molto particolare e molto determinata ad arrivare fino in fondo, ma come valori l'Inter è superiore. Ma tutto può succedere".