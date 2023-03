Bonanni: “Contro l’Inter ho visto una gran bella Juve. Ma ci sono due falli di mano”

Il day after il Derby d'Italia è tempo di analisi per un'Inter che ha perso la nona partita del suo campionato. Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato a TMW Radio durante Maracanà della partita vinta dalla Juventus anche se, a far discutere, resta anche il tocco di mano di Rabiot che ha viziato l'azione che poi ha portato il francese a fornire l'assist a Kostic per il gol del definitivo 1-0: