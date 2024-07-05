Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto alcune previsioni in vista del prossimo campionato. Ecco le sue parole
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto alcune previsioni in vista del prossimo campionato. Ecco le sue parole:
Come vede ad oggi le big di Serie A?"L'Inter avanti perché è ancora la più forte. Poi dietro credo che il Napoli, per la caratura dell'allenatore che ha, lotterà per il secondo o terzo posto. Vedremo ora la Juve che investimenti farà, ma per me il Napoli con Conte può ambire a quelle posizioni".
Le romane come le vede?"Sono convinto che la Roma farà una squadra giusta per l'allenatore, significa che accontenterà De Rossi per gran parte delle sue richieste. La Lazio credo sia stato scelto l'allenatore giusto per fare degli acquisti a completamento di una rosa che per il presidente è solo da puntellare".
(Fonte: TMW Radio)
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