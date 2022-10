Bonanni: “Roma-Napoli? Differenza solo nei 4 punti. Mou sta caricando alla grande”

"La differenza è solo nei quattro punti. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario e sembra una squadra quasi perfetta. La Roma ha una fase difensiva molto importante, di sicuro sarà una partita difficile. La Roma segna poco su azione ma ogni punizione o calcio d'angolo è un pericolo. Per me Mourinho la sta caricando alla grande, ci sarà il tutto esaurito allo stadio e sarà importante per tutti. Dovesse inciampare il Napoli non ci sarebbe nulla di clamoroso. Il Napoli sta su meritatamente, ma mi aspetto una partita con una Roma che si difende e il Napoli che vorrà giocare il suo calcio, con i giallorossi pronti a ripartire".