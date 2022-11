Bonanni: “Scudetto? Dico Napoli. Juve, Milan e Inter non devono più sbagliare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Sicuramente la Juventus con Chiesa e Di Maria è più forte ma è anche vero che il Napoli è avanti di tanto e in questo momento mi viene da pensare che solo il Napoli possa perdere lo Scudetto. Juve, Milan e Inter non devono più sbagliare da adesso in poi, non credo che il Napoli non ci pensi, sanno che hanno margine ed è una grande occasione".