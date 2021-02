Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giacomo Bonaventura ha parlato così dell’imminente sfida contro l’Inter al Franchi venerdì sera:

“Fanno fatica tutti a fermare l’Inter, c’è da fare una prestazione perfetta da parte di tutti e sperare di non trovare l’Inter al 100%. È difficile comunque perché l’Inter è una grande squadra, ha grande campioni. Dobbiamo fare grandissima prestazione, anche in Coppa Italia giocando bene non è bastato”.