Bonaventura-Milenkovic, la Fiorentina stende la Samp. Il Monza regola il Verona

Seconda vittoria di fila in campionato, la quarta consecutiva considerando anche la Conference League, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che batte 2-0 la Sampdoria di Stankovic grazie ai gol di Bonaventura e Milenkovic e si porta a 16 punti in classifica, agganciando il Bologna. Vince anche il Monza che regola 2-0 il Verona, con le reti di Carlos Augusto e Colpani. Il Verona resta ultimo con 5 punti, la Samp penultima a quota 6 mentre il Monza si porta a quota 13.