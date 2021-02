Bonaventura: “Con l’Inter tutti fanno fatica. Serve una prestazione perfetta, ha grandi campioni”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro l’Inter al Franchi:

“Napoli uno schiaffo che ci ha un po’ svegliato. Dalle sconfitte si può imparare molto. L’Inter fanno fatica tutti a fermarla, c’è da fare una prestazione perfetta e sperare di non trovarli al 100%. È difficile, grande squadra con grandi campioni, serve una grande prestazione. Ultima col Milan? Volevo ricordare tutti i momenti passati, per me entrare a San Siro era un’emozione grandissima. Non me lo dimenticherò mai. La Nazionale ti dà emozioni fantastiche, il gruppo è bellissimo, c’è una grande atmosfera, il mister ha creato qualcosa di bello. Tutti hanno piacere a stare lì”.