Una rete da applausi, un gol "da Play Station". Federico Bonazzoli si è preso la scena durante Milan-Cremonese con una sforbiciata volante che è valsa il momentaneo 1-2 in favore dei grigiorossi, un capolavoro balistico che ha lasciato di sasso Maignan.

E dire che non è la prima volta che l'attaccante di scuola Inter si è esaltato contro i rossoneri. Evidentemente l'aria di derby gli fa bene: con quello di oggi sono già 3 i gol segnati contro il Milan, sua vittima preferita in Serie A dopo il Cagliai (a cui ne ha rifilati 4). E anche le altre volte furono grandissimi gesti tecnici: il 19 febbraio 2022, con la maglia della Salernitana, si esibì con un'altra rovesciata, mentre il 4 gennaio 2023 bucò la porta avversaria con un tiro al volo da pochi passi, sempre con il suo sinistro. Insomma, un avversario che sembra portargli decisamente bene...