Bonazzoli in tribuna, Sabatini: “Ultimamente non in sintonia col gruppo. Non intendo…”

Il ds della Salernitana spiega i motivi che hanno spinto Colantuono a mandare in tribuna l'ex Inter nella gara contro lo Spezia

Nella gara contro lo Spezia, Federico Bonazzoli è finito in tribuna. Intervistato dal Corriere dello Sport, il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha spiegato i motivi della decisione: "Ultimamente non è in sintonia col gruppo, ha qualche problema tecnico-tattico e non ci possiamo permettere cose del genere in questo momento".