Bonetti: “Dybala non è un top player. Ma come fa a dire che non deve…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Ivano Bonetti, ex calciatore, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Paulo Dybala: "Sono stupito... Come fa a dire che non deve dimostrare nulla a nessuno? Un grande campione non pensa a quello che ha fatto in passato, ma solo a quello che deve fare domani. Non ho davvero parole. No, ha grandi qualità, ma non è mai esploso. Non è un top player".