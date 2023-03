Bongiorni: “Italiano all’Inter? Faccia un altro anno alla Fiorentina perchè…”

Le parole dell'ex calciatore: "Italiano è un allenatore che potrà andare in una squadra di primo livello, ma non è facile"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Antonio Bongiorni, ex calciatore, ha commentato così la possibilità di vedere Vincenzo Italiano sulla panchina dell'Inter: "Lui per completarsi completamente deve fare un altro anno alla Fiorentina, con una squadra ben rodata. L'anno prossimo ha un suo posto: il Viola Park. La Fiorentina è una squadra che lotta sempre un posto nelle coppe. Italiano è un allenatore che potrà andare in una squadra di primo livello, ma non è facile perché le richieste sono più alte".