Zbigniew Boniek, ex calciatore della Juve dal 1982 al 1985 e oggi presidente della Federcalcio polacca, ha parlato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport della lotta per lo scudetto: “Direi Inter, Napoli e Atalanta: sono le migliori. La Juventus dietro a queste tre? Macché, parlo del secondo posto. In Italia, i bianconeri giocano un altro campionato“.