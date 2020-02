Boniek: “Inter? Juve favorita, ma se non vince sono problemi seri. E non sta scritto che…”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Zibi Boniek, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in vista di Juve-Inter di domenica sera.

Pensa che il nono scudetto consecutivo della sua ex squadra sia in pericolo?

«Parlano i numeri. Negli ultimi anni la Juve chiudeva presto il discorso, a parte il 2018 con quel duello con il Napoli fino alla fine. Lazio e Inter non sono meno da scudetto della Juventus, e non sta scritto da nessuna parte che lei debba vincere sempre».

Quanto peserà la prossima sfida all’Inter, dopo la caduta di Lione?

«La Juve è favorita, ma se domenica non riesce a vincere avrà dei problemi seri».

Boniek, lei come giudica il campionato a porte chiuse?

«Una cosa giustissima. L’Italia si sta dimostrando un Paese serio e affronta l’emergenza del virus meglio di tutti in Europa».