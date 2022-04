Boniek: “Juve-Inter, una cosa mi dà fastidio. Il rigore? È fallo, ma…”

Ospite di 'Radio anch'io sport', l'ex giocatore ha parlato del derby d'Italia giocato ieri a Torino

"E' stata una bella partita, quando vinci in campo vuol dire che e' meritata. Juventus anche un po' sfortunata" sui due legni colpiti. Zbigniew Boniek , ex presidente della Federcalcio polacca ed attuale vice presidente Uefa, ma soprattutto grande ex della Juventus, ospite di 'Radio anch'io sport' ha parlato del derby d'Italia giocato ieri a Torino. "Quello che mi da' fastidio nel calcio di oggi e' che giocatori con addosso 90 chili di muscoli basta siano sfiorati e cadono come prugne".

Quanto al contatto che ha causato il rigore per l'Inter "e' fallo, ma del tutto casuale. Con la dinamicita' del calcio moderno puo' succedere, e' uno sport di contatto. Anche in una fila può capitare di pestare un piede, figuriamoci in una partita. Ma non c'e' volontarieta', mi sembra che i regolamenti del calcio siano diventati un po' troppo simili a quelli del basket. Si fischiano dei rigori molto 'morbidi'". Sulla ripetizione del rigore battuto da Calhanoglu, secondo Boniek "Var e' intervenuto perche' l'arbitro aveva fischiato il fallo a favore della Juventus". Quanto alla corsa scudetto, prima di ieri sera Boniek era convinto "che avrebbe avuto quattro protagoniste, ma dopo il ko di Torino la Juve sembra fuori. Ogni domenica ho l'impressione che una squadra abbia qualcosa in piu' delle altre, sara' una lotta a tre fino alla fine".