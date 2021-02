Boniek: “Lukaku-Ibra? Vinceva il belga. Peccato li abbiano fermati, volevo vederli darsele”

Intervenuto in collegamento con La Domenica Sportiva, Zibi Boniek, ex calciatore e oggi vicepresidente della federcalcio polacca, è tornato così sulla furiosa lite nel derby tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: “Mi dispiace l’abbiano fermati, avrei voluto vederli darsele di santa ragione. E ho il dubbio che potesse vincere Lukaku. La discussione era ridicola, mi dispiace però perché la sfida era interessante. E’ chiaro fossero da espellere, più violenza di così: ma fa parte del calcio. Da noi c’era il sottopassaggio, quando c’era da chiarire le cose si faceva lì e nessuno sapeva niente: questa scenata non me l’aspettavo né da Ibrahimovic né da Lukaku”.