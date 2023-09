Boniek: “Roma? Non è più forte di Inter e Milan. Su Lukaku dico che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, Zibi Boniek , ex calciatore oggi vicepresidente UEFA, ha parlato così della Roma: “Le squadre vanno costruite, non comprate. Anche perché credo che la Roma credo abbia un organico più forte di Salernitana e Verona. Non siamo più forti di Inter e Milan, ma poi bisogna giocare, bisogna avere schemi.

Sono preoccupato per gli infortuni che sono tutti muscolari, se l’allenatore poi non può schierare la squadra più forte è difficile. Non siamo partiti molto bene, bisogna vedere come renderanno durante l’anno. Lukaku? Tra poco c’è la pausa di Natale, poi lui andrà via perché venuto in prestito secco. Difficile innamorarsi di un giocatore che farà 7/8 mesi, anche se in 20 minuti ha fatto vedere la sua classe e mi ha impressionato che dal punto di vista fisico stesse meglio di molti altri”.