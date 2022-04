Boniek: “Scudetto? Tutte hanno il 33%. L’Inter ha il gruppo più esperto”

Le parole del vicepresidente UEFA: "L'Inter ha il gruppo più esperto, il Napoli ha l'organico con più calciatori che possono cambiare la partita"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Zibi Boniek, vicepresidente UEFA, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «L'Inter ha il gruppo più esperto, il Napoli ha l'organico con più calciatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento mentre il Milan è forse quella che gioca più da squadra. Non lo so, sul serio. Hanno ciascuna il 33% di possibilità».