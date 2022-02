Boniek: “Il Napoli può recuperare punti all’Inter e lottare fino alla fine per lo scudetto”

Zbigniew Boniek, vicepresidente della UEFA, ha detto la sua sulla lotta scudetto, convinto che il Napoli possa recuperare punti all'Inter

"Il Napoli ha di tutto per recuperare i punti all'Inter e per lottare fino alla fine per lo scudetto. Il campionato italiano è il più difficile da giocare, forse come infrastrutture adesso si deve aggiornare ma tecnicamente è il migliore".