Bonini: “Lukaku e CR7 fondamentali. Inter-Juve, per vincere serve…”

Intervenuto a TMW Radio durante ‘Maracanà‘, l’ex calciatore della Juventus Massimo Bonini ha parlato della sfida tra i bianconeri e l’Inter: “Chi rischia di più? Quando sei sotto, hai sempre più pressione. Quest’anno ci sono diverse squadre che sono lì a lottare, la Roma, l’Atalanta, il Napoli. Perdere punti ora non sarebbe buono. Anche perché se hai 7-10 punti di distacco dal Milan non è buono. I rossoneri giocano bene, non perdono un colpo. La Juve sta vincendo ma non sta convincendo, però ha un potenziale incredibile. Credo che prima o poi possa esplodere. Quest’anno allenare è ancora più difficile, ci sono tante incognite”.

Chi più decisivo ora tra Ronaldo e Lukaku?

“Sono entrambi fondamentali. Con Ronaldo parti già con un gol di vantaggio. La Juve deve cercare di vincere ma soprattutto non deve perdere. Deve giocarsela a San Siro. Forse concedono ancora troppo in difesa, a centrocampo ancora non c’è il filtro giusto”.

La sfida si giocherà a centrocampo?

“È importante averne uno equilibrato, è vero. Serve però che anche gli attaccanti aiutino in fase difensiva. Si dovrà giocare da squadra. la stanchezza, giocando così tanto, si fa sentire, vedo tanti errori banali”.