Boninsegna sull’Inter: “Rosa incompleta, manca un Cambiasso. E a Conte sarebbe servito…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex Inter Roberto Boninsegna ha risposto così alla domanda sulla corsa a tre per lo Scudetto che vede l’Inter ancora protagonista:

“Certamente la campagna acquisti è stata fatta per arrivare in fondo, credo stiano rispettando i programmi. L’Inter non è completa come rosa, se manca Lukaku non si hanno riferimenti davanti oltre alla mancanza di un centrocampista alla Cambiasso. Oggi un giocatore come Zaniolo, dato via l’anno scorso per pochi milioni, sarebbe servito alla squadra di Conte”.

Come profilo ti piace più Sarri o Conte?

“Credo che Conte stia facendo molto bene, deve solo completare la rosa. Sarri ha il rebus tridente offensivo, io metterei in campo tutti insieme. Dybala, Higuain e Ronaldo non devono essere un problema di Sarri, ma devono essere un problema degli avversari”.

Pensi che l’Europa League possa essere un ostacolo per la corsa scudetto?

“No, penso che con le lunghe rose che ora sono a disposizione degli allenatori si possano affrontare in maniera serena le diverse competizioni. Quando si partecipa ad un torneo bisogna sempre farlo per vincere”.

(TMW)