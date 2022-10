Boninsegna: “Lukaku-Lautaro coppia migliore d’Europa. Al Camp Nou serve un gol”

In questo momento il reparto avanzato interista non vanta grandi numeri. Lautaro non si sblocca, Dzeko in affanno, Correa (ad oggi in dubbio) non riesce a lasciare il segno.

«Credo che qualche colpa per quanto successo ce l’abbia anche la società. Certo, in campionato i nerazzurri sono partiti malissimo, sono a metà classifica e non siamo abituati a vedere l’Inter in quella posizione. Speriamo si riprendano. Anzi, che il risultato in Champions League risvegli l’ambiente e la squadra torni in alto in graduatoria, dove le si addice. Il tempo di recuperare c’è assolutamente».