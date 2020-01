Boninsegna: “Gap con la Juve più sottile. Lukaku-Martinez? Perdere Icardi un problema, ma…”

Inter-Cagliari è ovviamente una partita speciale per Roberto Boninsegna, doppio ex della sfida e capace, con entrambe le squadre, di scrivere pagine importanti di storia. Intervenuto ai microfoni di Inter TV prima del match di San Siro, l’ex attaccante nerazzurro ha dichiarato:

“La campagna acquisti sta proseguendo bene. Il gap con la Juventus si sta appiattendo, l’importante è che arrivino giocatori importante. Se li ha voluti Conte, saranno validi. Lukaku-Lautaro? All’inizio ero perplesso, perché perdere un giocatore come Icardi era una grossa perdita. Ma vedo che loro due vanno d’accordo, si fondono bene e faranno bene senz’altro in futuro. Cosa manca a questo gruppo? Siamo quasi al completo, secondo me manca uno alla Oriali davanti alla difesa. Se becchiamo uno come Dybala non sappiamo come marcarlo.

(Fonte: Inter TV)