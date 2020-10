Boninsegna: “Lukaku-Lautaro coppia più bella in Italia. Derby? Vinca l’Inter. Ibra…”

Bonimba, a margine di un evento del Festival dello Sport, ha parlato ai microfoni di Skysport e ha detto la sua sul derby. Queste le sue parole:

«Se vuoi vincere in campionato i ruoli devono essere coperti in tutti i reparti. Lukaku si sta trovando bene insieme a Lautaro Martinez e credo che sia la più bella coppia che abbiamo in Italia. Il derby è la gara più sentita a Milano, l’ho giocato per sette anni ed è la gente che te lo fa capire che la partita è sentita perché è una classica. Da interista spero che Ibrahimovic torni dopo il derby perché lui è pericoloso e io spero che il derby lo vinca l’Inter».

(Fonte: SS24)