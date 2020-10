Boninsegna: “Inter eccellenza europea se Conte sistema la difesa. Aspetto anche…”

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna ha parlato anche di Inter-Borussia Moenchengladbach di stasera. Questo il suo parere: «Se Conte riesce a recuperare qualcuno in difesa in modo da sistemarla meglio rispetto al derby, l’Inter è una squadra di eccellenza europea. Il Milan ha approfittato dei problemi contingenti originati dalle assenze di Bastoni, Skriniar e gli altri. Si è visto un Kolarov in difficoltà anzitutto come posizione. Però questo virus sta colpendo un po’ tutti, occorre avere pazienza».

Sulla forza dell’attacco nerazzurro non ci sono dubbi: «La vedo davvero forte questa coppia Lukaku-Lautaro. Sono affiatati perché si cercano e si trovano e sanno quando devono metterci quel po’ di egoismo sottoporta. Aspetto con fiducia anche Nainggolan, in mezzo al campo c’è bisogno dei suoi strappi come di quelli di Vidal in alternativa all’ordinata regia di Barella, Sensi e Brozovic. Si tratta di una rosa davvero importante che ha il dovere di puntare al massimo in ogni competizione».