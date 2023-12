Boninsegna: “Inter favorita col Napoli? Per niente! Lautaro-Thuram coppia splendida”

«Eh...come no? Fortuna che arrivò a fine corsa, cioè aveva già esteso tutta la gamba, pochi centimetri e mi “firmava” la tempia (ride, ndr). Quella foto è ancora in giro, ha fatto epoca diciamo...».

«Assolutamente. Era la partita di ritorno del campionato ‘70-‘71 e noi stavamo compiendo un’impresa sportiva, nel suo genere: una cavalcata di vittorie che ci avrebbe consentito di recuperare ben sette punti al Milan e di arrivare anche davanti al Napoli, una diretta concorrente in quella stagione. Quella “capocciata” spericolata che passò beffarda sotto le gambe del grande Dino Zoff ci diede una fondamentale vittoria in rimonta e ci spianò la strada verso il tricolore. Ma dovremmo fare un passo indietro su questo punto e tornare alla gara d’andata...».

« Proprio quella. Girone d’andata, dunque. Perdiamo una partita incredibile dove passiamo in vantaggio con Jair e abbiamo diverse occasioni per raddoppiare. Ne ricordo una clamorosa: Mazzola scarta tutti e batte a colpo sicuro, Bianchi rientra sulla linea e respinge miracolosamente, la palla arriva a me che calcio con forza sicuro del gol e invece trovo ancora il corpo di Ottavio Bianchi, un muro umano...Vabbè, nell’aereo che da Capodichino ci riporta a Milano c’è aria di rivincita, un’aria nuova con Invernizzi in panchina al posto di Heriberto Herrera col quale non ci trovavamo proprio a meraviglia. Quella di Napoli sarà l’unica sconfitta della gestione Invernizzi del campionato ‘ 70-‘ 71. E sempre su quel volo i “ senatori” della Grande Inter, Mazzola, Facchetti, Burgnich e Corso stilano la celebre “ tabella”, fissano cioè i punti esatti che dobbiamo fare per rimontare e arrivare al titolo. Nasce lì il mio scudetto nerazzurro, ecco perché parlavo di ricordi solo piacevoli».