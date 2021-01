Boninsegna: “Inter perfetta, Juve non pervenuta”. Poi infierisce: “Neanche tra gli amatori…”

“Inter perfetta, Juventus non pervenuta”. Roberto Boninsegna, ospite di ‘Radio Anch’io sport’ (Rai Radio1) così ha sintetizzato il successo per 2-0 dai nerazzurri, ora primi in classifica in attesa della partita del Milan di questa sera. Secondo l’ex, l’Inter “ha fatto un passo importante verso lo scudetto”. Quanto all’avversaria “non è esistita, non pervenuta”. I ragazzi di Antonio Conte hanno messo in campo “più grinta più carattere, hanno giocato una grande gara”, mentre la Juventus “non ha mai vinto un contrasto a centrocampo”.

“Neanche tra gli amatori si vede un gol come quello realizzato da Barella” ha infierito Boninsegna. E se le voci di cessione della società “possono dare fastidio” all’ambiente, è anche vero che “ormai l’organico è composto da 25 giocatori di livello, che Conte sta mettendo in campo nel modo migliore con questo 3-5-2 che funziona. Da interista spero solo che Lukaku regga fino alla fine perché non ha un sostituto”.

(Ansa)