Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna commenta le rivelazione di Esteve Calzada relative alla trattativa tra l’Al Hilal e Simone Inzaghi. "Questa sull’accordo con Simone Inzaghi tirata fuori dagli arabi è una storia triste. Non da professionisti. Trovo ingiusto che il nostro allenatore alla vigilia di una partita così importante per il mondo nerazzurro avesse già un altro contratto, non è modo di comportarsi specialmente se il club tenuto all’oscuro di tutto si chiama Inter".