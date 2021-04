Inter, Boninsegna: “Lukaku fenomenale, segni il gol scudetto a Crotone”

Le parole dell'ex centravanti: "Auguro a Lukaku di segnare il gol scudetto a Crotone perché è un attaccante fenomenale, immarcabile, anche troppo altruista"

Stoppare la palla era pericoloso data la vicinanza di un difensore foggiano: in una frazione di secondo decisi così di colpire in rovesciata di sinistro. Chiusi gli occhi e sentii il boato per il gol. Fu un gesto atletico ricco di coraggio e incoscienza: colpendo in rovesciata la palla può finire in tribuna scatenando le ire dei tifosi. Sull’uno a zero non avevamo ancora la certezza di essere Campioni d’Italia dato il parziale a Bologna, ma gli interisti festeggiarono come se lo scudetto fosse già sulla maglia. Auguro a Lukaku di segnare il gol scudetto a Crotone perché è un attaccante fenomenale, immarcabile, anche troppo altruista. Forza Inter, rendi mitico il cinquantesimo anniversario del mio scudetto».