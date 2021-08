Boninsegna: “Lukaku via? C’è qualcosa che non sappiamo. Dzeko-Zapata due ripieghi”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato della situazione del club nerazzurro e della decisione di cedere Lukaku

«Mi sembra un paradosso che un giocatore come Lukaku, ossia l’artefice numero uno della vittoria dello Scudetto della scorsa stagione, venga messo sul mercato. Logicamente uno vorrebbe conoscerne il motivo. Probabilmente il club aveva bisogno di monetizzare, altrimenti non esisterebbe alcuna ragione valida. Dare via un giocatore così, che ti ha fatto vincere e che è il tuo simbolo, è una grossa perdita per tutta l’Inter».

«Bè, se continuano a dare via i migliori, ci mancherebbe pure che non tornino sul mercato e non provino a migliorare la squadra. La scorsa stagione l’Inter ha vinto lo Scudetto con grande merito. Un plauso maggiore per me andava fatto alla difesa all’attacco. Il migliore del centrocampo, Eriksen, che porto nel cuore, non so se recupererà. Qualcosa va fatto, per forza».