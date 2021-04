Boninsegna: “Capisco Conte, ma è quasi impossible perdere questo scudetto”

L'ex bomber dell'Inter ha parlato del traguardo scudetto per la squadra di Conte ormai sempre più vicino

"Come tutti i giocatori sono un po’ scaramantico, ho da sempre i miei riti e non c’è niente di strano in questo: siamo uomini! Ma, arrivati a questo punto, possiamo dire che è quasi impossibile perdere questo scudetto. A un certo punto, arriva il momento in cui devi guardare la realtà, la classifica, e ammettere che sei davvero vicinissimo a un obiettivo gigantesco e assolutamente meritato. Mi aspetto di vincere il titolo prestissimo, diciamo entro le prossime tre partite, ma capisco che Conte non voglia pronunciare mai la parola “scudetto”. È anche un modo per avvicinare questa grande gioia in arrivo, ma almeno i tifosi possono rilassarsi un attimo...".