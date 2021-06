Scomparsa Boniperti, l’Inter: “Nobile avversario in tante leggendarie pagine di calcio”

Il calcio in lutto per la scomparsa di Giampiero Boniperti. Tramite i suoi canali ufficiali, anche l'Inter ha espresso il proprio cordoglio

Il calcio in lutto per la scomparsa di un personaggio di spicco come Giampiero Boniperti, ex calciatore e presidente della Juventus. Tramite i suoi canali ufficiali, anche l'Inter ha espresso il proprio cordoglio: "FC Internazionale si stringe attorno alla famiglia Boniperti per la scomparsa di Giampiero, grande uomo di sport e nobile avversario in tantissime leggendarie pagine di calcio".