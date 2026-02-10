La lotta tra la Francia e le nazionali africane per assicurarsi i giovani talenti con doppia nazionalità è più accesa che mai. In questo contesto, in Costa d’Avorio sta per verificarsi un vero e proprio doppio colpo di scena. Il noto giornalista ivoriano Sanh Séverin assicura infatti che Leny Yoro (Manchester United) e Ange-Yoan Bonny (Inter) raggiungeranno gli Éléphants in occasione della finestra internazionale di marzo.