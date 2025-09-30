Bonolis su Conte: “Fa sempre così, è un grande para… Dopo De Bruyne…”

Il KO contro il Milan ha interrotto la striscia positiva del Napoli che resta primo in classifica al pari dei rossoneri e della Roma a quota 12 punti dopo 5 giornate.
Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Paolo Bonolis ha detto la sua sulla favorita per lo scudetto
Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Paolo Bonolis ha detto la sua sulla favorita per lo scudetto:
"Napoli resta la favorita? È fortissima, così come la Juventus e il Milan. Detto questo, in senso buono e totalmente non offensivo, credo che Conte sia un gran para...vento: annuncia sistematicamente di non avere a disposizione cose sufficienti, affinché laddove si raggiungesse quello che deve essere raggiunto il merito fondamentalmente sarebbe tutto suo, in caso contrario sarebbe colpa della mancanza di capitale umano da lui rivendicata all’inizio. Quest’anno è arrivato anche De Bruyne, non so cos’altro possa pretendere".
