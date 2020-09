Bonolis: “Mercato? Conte ha fatto le sue valutazioni, scelte non solo tecniche. Eriksen e Vidal…”

Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso dell’Inter, ha è intervenuto in diretta su Sky Sport per parlare della squadra nerazzurra di Antonio Conte. Tra i temi tratta le strategie di mercato della dirigenza di Viale della Liberazione e della nuova stagione, che per l’Inter partirà domani con l’anticipo del secondo turno a San Siro contro la Fiorentina: “Conte ha fatto la scorsa stagione le sue valutazioni e in base a vari fattori ha determinato chi deve rimanere, chi può essere sacrificato e chi deve partire. Non possiamo saperne più di lui. Skriniar è stato un’ottimo difensore ma abbiamo notato le sue difficoltà nella difesa a tre: è più da difesa a quattro e marcatura sull’uomo. Stanno facendo scelte non solo tecnico-tecniche ma anche economiche“.

Il tifoso nerazzurro ha poi aggiunto: “Conte contro Pirlo? Tutti giocano la sfida anche a livello mediatico. Eriksen? Conte ha avuto difficoltà all’inizio perché, considerando le sue immense qualità, ne notava una certa difficoltà nel recupero della palla, che per lui è fondamentale. Eriksen è molto elegante ma è meno aggressivo nel recupero: su quello è più distaccato. Probabilmente gli ha fatto un’iniezione di questo atteggiamento e vediamo già da domani sera contro la Fiorentina se qualcosa è cambiato. Vidal? Mi aspetto che dia quello che ha sempre dato nelle squadre in cui ha giocato. Non ha qualità raffinata, come Eriksen, Brozovic o Sensi: si nota di più la determinazione rispetto alla qualità, che comunque deve essere altissima per giocare a quei livelli“.

Infine un commento sulla Juve: “Pirlo? Mi auguro che la sua vita sia meravigliosa, ma magari avrà problemi in questo primo anno. Dybala? È un giocatore atipico, un trequartista o seconda punta. Per me è fantastico: ha velocità di gamba e di pensiero e un sinistro sopraffino. Ha corsa e anche grinta. Lasci fuori Ronaldo o Kulusevski, che ha una dinamicità non indifferente? Può giocare con i tre avanti con Ronaldo centrale o con il 4-2-3-1. Squadre come Juventus e Inter, che hanno più competizioni, se hanno titolari in panchina incrementano le possibilità di vincere le competizioni a cui partecipano“.