Bonolis: “Inter, con Inzaghi più divertimento. Amo Cambiasso. Dal Napoli prenderei…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania e AreaNapoli, Paolo Bonolis, conduttore tv e tifoso dell'Inter ha parlato del momento della squadra nerazzurra e non solo: "La stagione dell'Inter mi sta piacendo molto, mi aspettavo un campionato di transito viste le difficoltà economiche, invece le scelte fatte dal club hanno consentito di avere ancora in rosa calciatori di grande valore. C'è un briciolo di divertimento in più rispetto all'anno scorso visto che Inzaghi pratica un calcio più offensivo rispetto a quello di Conte, che è più difensivo e di contropiede.