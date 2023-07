Bonolis: “Lukaku? Non ci sono più i margini per ricucire. Il suo ormai è un format”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Paolo Bonolis dice la sua sulla vicenda Lukaku . Per il presentatore, noto tifoso nerazzurro, ormai non ci sono più le condizioni per ricucire il rapporto con il belga.

"Non ci sono più i margini per ricucire. E poi l'estate è sempre una stagione pericolosa per Romelu... D'estate è scappato dallo United per andare all'Inter, poi dall'Inter per andare al Chelsea, poi dal Chelsea per tornare all'Inter. E adesso sta scappando per andare dove? Milan? Juve? Arabia? Mi sembra più un format ormai".