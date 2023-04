Bonolis: “Inter, con la Lazio match molto complicato. Nessun pronostico. Spero…”

Intervistato da Lalaziosiamonoi, Paolo Bonolis ha parlato di Inter-Lazio gara in programma domenica alle 12:30

Intervistato da Lalaziosiamonoi, Paolo Bonolis ha parlato di Inter-Lazio gara in programma domenica alle 12:30. Gara fondamentale in chiave Champions, soprattutto per la squadra di Inzaghi che insegue. "Questo match lo vedo molto complicato. La Lazio gioca talmente bene, sarà una partita molto complicata che spero possa arrivare una vittoria. Ovvio che sarà da guadagnarsela sul campo”.

"Al momento, l’Inter gioca abbastanza stretta, così come gioca la Lazio. I biancocelesti hanno ottimi palleggiatori. Sarà una partita giocata sul filo del rasoio, non c’è dubbio”.

Con il derby di Champions all'orizzonte e la finale di Coppa Italia, c'è il rischio che le attenzioni non siano focalizzate al 100% sul match: “Spero di no, ovvio che il pensiero c’è, come è anche vero che la Lazio è avanti con il punteggio in classifica e non ha altre preoccupazioni simili da affrontare. Probabilmente, la Lazio ha una dimensione un po’ più libera mentale. Poi dopo bisogna vedere tutte queste sensazioni come si sedimentano nella mente della squadra”.

"Pronostico? No, non lo so! E che faccio il mago Otelma io? (ride, ndr). Ovvio che il tifoso si augura un pronostico ideale per la propria squadra. Se andrò allo stadio? Magari, sto lavorando, poi ho mio figlio che gioca da un’altra parte, gioca a Trieste. Andrò a vederlo".

(lalaziosiamonoi.it)