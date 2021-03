Bonolis: “Milan? Con 16 rigori chiunque starebbe lì. Inter-Juve, gli scudetti sono diversi”

Il presentatore televisivo è intervenuto a Tiki Taka e ha parlato dei rigori concessi al Milan e del duello tra Inter e Juve

"Il Milan è una grande squadra, Pioli sta facendo un grande lavoro e credo che sia ancora in corsa per tutto. Ma dalla Lazio fino al Milan, qualunque di queste squadre con 16 rigori sarebbe in corsa. Uno scudetto dell'Inter è vissuto, sofferto e raggiunto, uno scudetto della Juve è al 99% meritato, talvolta casuale".