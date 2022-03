Italia, Bonucci: “Usciti con una sola sconfitta, formula folle. Mancini? Speriamo continui”

Il difensore della Nazionale ha recuperato dall'infortunio e dovrebbe quindi essere a disposizione anche per Juve-Inter

«Siamo andati a giocarci tutto in una partita secca, che è una cosa assurda proprio come regolamento. Purtroppo è stato deciso così, ma è una decisione folle: si gioca per tutto il girone, per tutte le partite nelle varie coppe con la formula dell'andata e ritorno e per andare al Mondiale giochi una partita secca dove può succedere di tutto come abbiamo visto. Ci sono nazionali qualificate in altre confederazioni che hanno perso 4 o 5 partite, mentre noi per un gol subito al 92' nell'unica partita persa siamo a casa. E' veramente una follia questa nuova formula», ha sottolineato il difensore della Juventus.