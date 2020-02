Bonucci: “Scudetto? La concorrenza di Inter e Lazio un vantaggio per la Champions”

Intervistato da L’Equipe alla vigilia della sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Lione di Rudi Garcia, Leonardo Bonucci ha parlato anche dell’avvincente lotta scudetto che vede protagoniste la sua Juve, la Lazio e l’Inter.

Ecco le dichiarazioni del difensore bianconero al quotidiano francese, riportate da Sky Sport: “La concorrenza di Lazio e Inter è un vantaggio anche per la Champions, perché ci obbligano a non mollare mai. Poi comunque in Champions servono due cose: arrivare alle partite di marzo nelle migliori condizioni e un po’ di fortuna“.