Juventus, Bonucci: “Fischi giusti, ora dobbiamo stare zitti e lavorare. Sono preoccupato”

Un'altra brutta sconfitta per la Juventus in Champions League. I bianconeri cadono anche allo Stadium contro il Benfica, complicando il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo il match, Leonardo Bonucci esprime la sua frustrazione:

"Fischi giusti, abbiamo perso una partita che non dovevamo assolutamente perdere. In questi casi parlo io perché sono il capitano. Ora dobbiamo solo stare zitti e guardare avanti. Sono preoccupato, perché sembra che dal punto di vista fisico non riusciamo a tenere il ritmo per tutta la partita. La colpa è di tutti".